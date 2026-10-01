Barajda cansız beden bulundu!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde bir erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda darp izleri olduğu ileri sürülen kişinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgeye balık tutmak için gelen vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı dalgıçları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye su altı dalgıçları, su yüzeyindeki cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde, herhangi bir kimlik veya kişisel eşya bulunamadı.

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Vücudunda darp izleri olduğu iddia edilen erkeğe ait ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.