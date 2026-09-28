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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşinin cenazesine gitti, kazada öldü

        Kardeşinin cenazesine gitti, kazada öldü

        İstanbul'dan, ağabeyinin cenazesine katılmak için ailesiyle birlikte Bartın'ın Ulus ilçesine gelen 46 yaşındaki Hüseyin Tekin, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        Bartın'da kahreden olay!

        Bartın'daki kaza, saat 15.00 sıralarında Kozcağız-Kumluca belde yolunda meydana geldi. Kozcağız istikametinden Kumluca beldesine giden H.T. (24) yönetimindeki 74 ABJ 704 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.Ö. (55) yönetimindeki 74 AD 009 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın ardından takla atan 74 ABJ 704 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücüler H.T. ve H.Ö. ile 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Tekin'in, ağabeyi Hasan Tekin'in cenazesine katılmak üzere ailesiyle birlikte İstanbul’dan Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine geldiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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