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        Haberler Gündem Güncel Batman'da ana isale hattının geçtiği yol çöktü

        Batman'da ana isale hattının geçtiği yol çöktü

        Batman-Diyarbakır Çevre Yolu'nda, ana isale hattında bulunan çelik borunun yolun altındaki bölümünde meydana gelen yırtılma nedeniyle çökme oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Batman'da yol çöktü

        Batman-Diyarbakır Çevre Yolu’nun Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı mevkisinde, ana isale hattında bulunan 700'lük çelik borunun kara yolu altındaki bölümünde dün meydana gelen yırtılma nedeniyle çökme oluştu.

        Yaşanan yırtılma nedeniyle Seyitler, Kuyubaşı, Hürriyet, Huzur, Çamlıca ve Güneykent mahallelerinde su kesintisi yaşandı. Batman Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

        Doğal gaz hattı, sulama kanalı ve ana isale hattının aynı noktada bulunması nedeniyle çalışmalar güvenlik önlemleri altında yürütülüyor. Ek bir arıza yaşanmaması halinde suyun akşam saatlerine doğru kademeli olarak şebekeye verileceği bildirildi.

        Belediyeden konu ile ilgili yapılan açıklamada, bölgede onarım çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Ekiplerimiz, arızanın en kısa sürede giderilmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla gece gündüz aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Gece boyunca çalışmalara ara verilmemiş olup sahadaki çalışmalar yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Herhangi bir ilave arıza veya beklenmeyen bir durum yaşanmaması halinde arızanın bugün akşam saatlerine doğru giderilmesi ve suyun kademeli olarak şebekeye verilmesi planlanmaktadır. Çalışma sahasında sulama birliğine ait kanal, doğal gaz hattı ve ana çelik isale hattının aynı bölgede bulunması, ayrıca kazı derinliğinin yaklaşık 12 metre olması nedeniyle çalışmalar, gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.

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