Bisikletlilerden trafikte "yaşam hakkı" çağrısı

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi, Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü kapsamında dün düzenlediği etkinlikle bir kez daha bisikletli ölümlerine dikkat çekti. Anıtpark'ta bir araya gelen bisikletliler, Gazipark güzergâhında anma sürüşü gerçekleştirdi. Bisikletliler 9 maddelik taleple çağrıda bulundu.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Murat Görücü, "Bugün bisikletlerimizle yalnızca bir anma sürüşü gerçekleştirmek için değil; trafikte kaybettiğimiz hayatları anmak, geride kalan ailelerin acılarını paylaşmak ve yeni kayıpların önüne geçmek için bir aradayız. Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü, trafik kazalarında hayatını kaybedenleri saygıyla anmanın ötesinde, hepimize önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor: Trafikte hiçbir insan; önlenebilir ihmaller, dikkatsizlik, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarının açıkça ihlal edilmesi, saygısızlık ve denetimsizlik nedeniyle hayatını kaybetmemelidir" dedi.

"ONLARIN YARIM KALAN HAYATLARI, BİZİM MÜCADELEMİZİN NEDENİDİR"

Her yıl binlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybedip, yaralandığını hatırlatan Murat Görücü, "Bu rakamların her birinin ardında yarım kalan hayatlar, dağılan aileler ve dinmeyen acılar var. Trafik ölümlerini sıradanlaştırmayı, bu kayıpları yalnızca istatistiklerden ibaret görmeyi kabul etmiyoruz. Bugün özellikle trafikte yaşamını yitiren bisikletli dostlarımızı anıyoruz. 4 Ağustos 2026'da Ankara Konya Yolu yaşamını yitiren İlyas Ulutaş'ı, 27 Ağustos 2025'te Malazgirt Bulvarı'nda hayatını kaybeden Berkan Kobal'ı ve bisikletli hakları mücadelesinde hafızamızda yer eden Umut Gündüz'ü unutmadık, unutmayacağız. Onların yarım kalan hayatları, bizim mücadelemizin nedenidir. Adalet arayışı, mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı değildir. Gerçek adalet, benzer acıların yeniden yaşanmasını önleyecek bir trafik düzeninin kurulmasıyla mümkündür. Bu nedenle adalet süreçleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, trafik güvenliği mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"TRAFİK GÜVENLİĞİ BİR TERCİH DEĞİL, KAMUSAL SORUMLULUKTUR"

Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu ve bisikletlilerin yolların yasal kullanıcıları olduğunu vurgulayan AKK Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü, şunları kaydetti:

"Trafikte yaşanan ölümleri yalnızca sürücü hatalarına bağlamak, sorunun gerçek nedenlerini görmezden gelmektir. Güvensiz yollar, yetersiz altyapı, denetim eksikliği, hız ihlalleri, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarının ihlal edilmesi, motorlu taşıt odaklı ulaşım anlayışı ve caydırıcı yaptırımların yetersizliği can kayıplarına zemin hazırlamaktadır.

Bisikletliler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yolların yasal kullanıcılarıdır. Bisiklet bir ulaşım aracıdır ve bisiklet kullanmak bir haktır. Ancak bu hakkın mevzuatta tanınması yetmez; yollarda güvence altına alınması gerekir.Unutmayalım: Bisikletlinin kaportası bedenidir!

Bisikletliler, yayalar ve motosikletliler başta olmak üzere incinebilir yol kullanıcılarının yaşam hakkı, ulaşım ve trafik politikalarının merkezinde yer almalıdır.Hiç kimse evinden çıkarken sağ salim geri dönüp dönemeyeceğini düşünmek zorunda kalmamalıdır. Çünkü güvenli ulaşım bir ayrıcalık değil, temel bir yaşam hakkıdır.Biz yalnızca bisiklet yolları istemiyoruz; trafikte yaşam hakkımızın güvence altına alınmasını istiyoruz."

REKLAM

"KAMU KURUMLARINA, YEREL YÖNETİMLERE VE TOPLUMA ÇAĞRIMIZDIR"

TBMM'yi, İçişleri Bakanlığını, Adalet Bakanlığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, Millî Eğitim Bakanlığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını, yerel yönetimleri ve toplumun tüm kesimlerini; Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü vesilesiyle trafik güvenliği konusunda daha fazla can kaybını önlemek için somut adımlar atmaya çağıran Murat Görücü, şöyle devam etti:

"Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğudur. Kurallara uymak, birbirimizin yaşam hakkına saygı göstermek ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak ortak görevimizdir.Trafik güvenliği yalnızca özel günlerde yapılan açıklamalarla sağlanamaz. Kamu kurumları, resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yıl boyunca toplumsal farkındalık oluşturmalıdır.

Sürücülere bisikletlilerin de trafiğin yasal kullanıcıları olduğu anlatılmalı; güvenli geçiş mesafesi, bisikletlilerin yanından geçerken hızın düşürülmesi, bisiklet yollarının işgal edilmemesi ve yayalara saygı konusunda sürekli bilgilendirme yapılmalıdır.

İncinebilir yol kullanıcılarının korunması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, ihlaller etkin biçimde denetlenmeli ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.Bisikletliyi trafikte görünür kılmak yalnızca bisikletlinin değil, devletin ve bütün kamu kurumlarının sorumluluğudur."

"TALEPLERİMİZ AÇIK VE NETTİR"

AKK Bisiklet Meclisi Başkanı Görücü, 9 maddelik taleplerini ise şöyle sıraladı:

"- Bisikletlilerin ve diğer incinebilir yol kullanıcılarının can güvenliğini esas alan ulaşım politikaları hayata geçirilmelidir.

- İncinebilir yol kullanıcıları kavramı, Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatta açıkça tanımlanmalı; bu kişilere yönelik özel koruma ve caydırıcı yaptırımlar düzenlenmelidir.

- Kesintisiz, güvenli ve birbirine bağlı bisiklet yolları yapılmalıdır.

- Bisikletlilere güvenli geçiş mesafesi bırakılması sağlanmalı; hız ve tehlikeli geçiş ihlalleri etkin biçimde denetlenmelidir.

- Bisiklet yollarının motorlu araçlar tarafından işgal edilmesi önlenmeli, bisiklet park alanları yaygınlaştırılmalıdır.

- Bisiklet ulaşımı metro, otobüs ve diğer toplu taşıma sistemleriyle bütünleştirilmelidir.

- Okullarda, sürücü kurslarında ve kamu kurumlarında trafik adabı, güvenli sürüş ve incinebilir yol kullanıcılarının hakları konusunda eğitimler artırılmalıdır.

- Bakanlıklar ve yerel yönetimler, bisikletlilerin yasal haklarını ve trafikte karşılıklı saygıyı anlatan sürekli bilgilendirme kampanyaları yürütmelidir.

- Trafikte yaşanan ölümler etkin biçimde araştırılmalı, adalet süreçleri titizlikle yürütülmelidir."

"AKK BİSİKLET MECLİSİ OLARAK SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ"

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi olarak bisikletlilerin ulaşım hakkını savunmaya, trafik güvenliği bilincini geliştirmeye ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Murat Görücü, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine hazırız. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, çözüm önerileri geliştirmek ve trafik güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sunmak istiyoruz.Çünkü trafik güvenliği yalnızca bir ulaşım meselesi değil; insan hayatına, adalete ve toplumsal sorumluluğa ilişkin temel bir meseledir.

İLYAS'TAN SONRA BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ!

Bugün gerçekleştirdiğimiz anma sürüşü; kaybettiklerimizi unutmamanın, geride kalan ailelerle dayanışmanın ve yaşama hakkımız için birlikte mücadele etmenin ifadesidir. Ölümlerden sonra değil, ölümler yaşanmadan önce önlem alınmasını istiyoruz! İlyas'ın, Berkan'ın, Umut'un ve kaybettiğimiz bütün bisikletli dostlarımızın ardından verilecek en anlamlı cevap; güvenli yollar, güçlü yasalar, etkin denetimler ve insan hayatını önceleyen ulaşım politikalarıdır. Trafikte biz de varız! Yaşamak istiyoruz! Güvenli yollar, adil trafik ve herkes için yaşam hakkı istiyoruz."

*Haberin ilk görselindeki trafik kazası fotoğrafı DHA arşivinden alınmıştır, temsilidir.