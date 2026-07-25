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        Haberler Gündem Güvenlik Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

        Muğla Bodrum'da düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 00:43 Güncelleme:
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        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisi ve Bitez Akvaryum Koy girişinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        AA'nın haberine göre, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.P, S.A, F.Y, M.A, A.A, M.C. ve M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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