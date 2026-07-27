Bodrum'da "Maviye Açılan Kapı" projesi

Muğla'nın Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Maviye Açılan Kapı" projesinin ilk uygulaması Kumbahçe Mahallesi'nde vatandaşların ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'un eşsiz deniz manzarasını ve kent kimliğini yansıtan proje kapsamında, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilecek mavi kapılarla hem kent estetiğine katkı sağlanması hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere Bodrum’dan unutulmaz bir anı bırakılması hedefleniyor.

Proje kapsamında kullanılan kapılar, ahşap taklar ve dekoratif süslemeler, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yalıkavak Kademesi atölyelerinde belediyenin kendi imkanlarıyla, el işçiliğiyle baştan sona üretildi.

Üretimin ardından kapılar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Gümbet Kurs Merkezinde sanatsal dokunuşlarla hayat buldu. Bodrum'da yaşayan ressamlar Saadet Çakıroğlu, Süheyla Akman ve Ümit Gönenç, Bodrum'un kültürel dokusunu yansıtan desenleri özenle tasarlayarak projeye katkı sundu.

Bodrum'da yaşayan 19 yaşındaki Meryem Sebile Gündüz ise kapılar üzerindeki "Saksı" ve "Begonvil" yazıları ile boyama ve süsleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Örgü Grubu kursiyerleri ise El Sanatları Eğitmeni Hilal Karakaş koordinasyonunda projeye özel olarak hazırladıkları örgü Bodrum mandalinası ve limonuyla tasarımı zenginleştirdi.