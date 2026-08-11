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        Boşanınca aileler düşman oldu

        İstanbul'da bir süre önce evlenen çiftin boşanmasından sonra aileler arasında husumet başladı. Caddede karşı karşıya gelen taraflar birbirlerine saldırdı. Kadınların da karıştığı kavga karakolda son buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Boşanınca aileler düşman oldu

        İstanbul'da bir süre önce evlenen çiftin boşanmasından sonra aileler arasında husumet başladı. Şişli'de bir caddede karşı karşıya gelen taraflar birbirlerine saldırdı.

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre olayda, bir çiftin arasında bir süredir anlaşmazlık vardı. Boşanma kararı alan çift, mal varlıklarını bölüştü. Ancak yine de aileler arasında husumet meydana geldi. Husumetin nedeni de iddiaya göre gelinin ailesinin boşanmayı bir türlü kendilerine yedirememesiydi.

        Bu nedenle iki aile arasındaki husumet şiddete dönüştü. İddiaya göre kadının kız kardeşi ve erkek kardeşi, Şişli'de sokaktan geçtiği sırada damadı ve onun erkek kardeşini gördü. Aracı durduran taraflar karşı karşıya geldi ve yumruklar havada uçuştu. Olayda iki aile de birbirlerinden şikayetçi oldu.

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