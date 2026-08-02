Botan Çayı'na düşen çocuk boğuldu, baba kayboldu
Siirt'te Botan Çayı'na düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu, oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 01:21 Güncelleme:
Siirt'te dün akşam saatlerinde Botan Köprüsü mevkisinde dengesini kaybeden F.S. (12), Botan Çayı'na düştü. Durumu fark eden baba Ö.S, oğlunu kurtarmak için arkasından suya atladı ancak akıntıya kapıldı.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekiplerce sudan çıkarılan F.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
BABA KAYBOLDU
Suda kaybolan baba Ö.S'nin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı belirtildi.
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