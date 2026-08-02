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        Haberler Gündem 3. Sayfa Botan Çayı'na düşen çocuk boğuldu, baba kayboldu

        Botan Çayı'na düşen çocuk boğuldu, baba kayboldu

        Siirt'te Botan Çayı'na düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu, oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 01:21 Güncelleme:
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        Botan Çayı'na düşen çocuk boğuldu, baba kayboldu

        Siirt'te dün akşam saatlerinde Botan Köprüsü mevkisinde dengesini kaybeden F.S. (12), Botan Çayı'na düştü. Durumu fark eden baba Ö.S, oğlunu kurtarmak için arkasından suya atladı ancak akıntıya kapıldı.

        12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ekiplerce sudan çıkarılan F.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        BABA KAYBOLDU

        Suda kaybolan baba Ö.S'nin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı belirtildi.

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        #Siirt
        #haberler
        #Botan Çayı
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