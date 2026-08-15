Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Buldan ve Sancar, Edirne Cezaevi’nde Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

        Buldan ve Sancar, Edirne Cezaevi’nde Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama ele alınırken, Demirtaş ve Mızraklı'nın yasanın TBMM'den geniş destekle çıkmasını değerli buldukları aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 16:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DEM heyetinden Demirtaş'a ziyaret

        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile geçmiş dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti.

        ÇERÇEVE YASA VE SÜREÇ ELE ALINDI

        Buldan ve Sancar tarafından yapılan ortak açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’nın morallerinin yüksek olduğu ve süreci cezaevi koşullarının elverdiği ölçüde yakından takip ettikleri belirtildi. Görüşmede çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildiği, Demirtaş ve Mızraklı’nın değerlendirme ve önerilerinin alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’nın çerçeve yasanın TBMM’den geniş bir destekle kabul edilmesini “çok değerli” buldukları, yasanın uygulanması için tüm tarafların sorumluluklarını yerine getireceğine inandıkları aktarıldı. Sürecin sağlıklı işlemesi açısından herkesin katkı sunmasının önemine dikkat çektikleri belirtildi.

        “ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM KALMAMALILAR”

        Buldan ve Sancar, Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin serbest bırakılması yönündeki çağrılarını da yineledi. Ortak açıklamada, bu kişilerin cezaevinde tutulmasının “hukuksuzluk” olduğu savunularak, söz konusu durumun giderilmesinin barış ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DEM İmralı heyeti
        #Selahattin Demirtaş
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!