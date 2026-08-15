Buldan ve Sancar, Edirne Cezaevi’nde Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile geçmiş dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti.

ÇERÇEVE YASA VE SÜREÇ ELE ALINDI

Buldan ve Sancar tarafından yapılan ortak açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’nın morallerinin yüksek olduğu ve süreci cezaevi koşullarının elverdiği ölçüde yakından takip ettikleri belirtildi. Görüşmede çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildiği, Demirtaş ve Mızraklı’nın değerlendirme ve önerilerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’nın çerçeve yasanın TBMM’den geniş bir destekle kabul edilmesini “çok değerli” buldukları, yasanın uygulanması için tüm tarafların sorumluluklarını yerine getireceğine inandıkları aktarıldı. Sürecin sağlıklı işlemesi açısından herkesin katkı sunmasının önemine dikkat çektikleri belirtildi.

“ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM KALMAMALILAR”

Buldan ve Sancar, Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin serbest bırakılması yönündeki çağrılarını da yineledi. Ortak açıklamada, bu kişilerin cezaevinde tutulmasının “hukuksuzluk” olduğu savunularak, söz konusu durumun giderilmesinin barış ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.