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        Haberler Gündem Çevre Burdur'da 200 çil keklik doğaya salındı

        Burdur'da 200 çil keklik doğaya salındı

        Burdur'un Bucak ilçesi Kargı köyü Karacaören II Barajı kırsalında 200 çil keklik doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Burdur'da 200 çil keklik doğaya bırakıldı
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        Burdur Valiliği himayelerinde, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen 200 çil keklik, Kargı köyü Karacaören II Barajı kırsalında doğaya bırakıldı.

        Doğal yaşamın korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen salım programında, çil kekliklerin doğal yaşam alanlarına kazandırılması hedefleniyor.

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