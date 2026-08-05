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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü Hasan Tozaykurt hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 05:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bursa'da ATV kazası: Sürücü hayatını kaybetti

        Bursa'daki kaza, saat 02.00 sıralarında Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil ile Hasan Tozaykurt'un kullandığı plakasız ATV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Tozaykurt, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.D.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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