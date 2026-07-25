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        Haberler Gündem Bursa'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

        Bursa'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 23:11 Güncelleme:
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        Bursa'da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

        İrfaniye mevkisinde, İzmir yolu istikametinde seyreden Begüm Şevval U. (26) idaresindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşağın beton duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada sürücü Begüm Şevval U. ile araçta yolcu olarak bulunan Nureddin A. (73) ve Müzeyyen A'nın (74) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Ş.A. (12) ile F.U. (51) ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        *Fotoğraf: AA

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