Bursa'daki dönüşümde altyapı ve yol çağrısı

Bursa'da 5 bin konutun yer aldığı 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde farklı inşaat firmaları tarafından yürütülen çalışmalarda yaklaşık bin 400 dairenin teslimatı gerçekleştirildi. Birçok inşaat firması anahtar teslimlerini tamamlarken, hak sahibi vatandaşlar da yeni dairelerine taşınarak bölgede yaşamaya başladı.

Yaklaşık bin 400 hanede yaşamın başladığını ifade eden Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kadın Kolları Başkanı Mine Akaltun, "2 bin 800 kişi bölgede yaşamaya başladı. Dolayısıyla burası artık yalnızca devam eden bir kentsel dönüşüm veya inşaat projesi değil, binlerce insanın fiilen yaşadığı, çocukların okula gittiği, insanların her gün işlerine gidip geldiği büyük bir yaşam alanı haline gelmiştir" dedi.

Bölgede yaşanan sorunların inşaat firmalarından kaynaklanmadığını vurgulayan Akaltun, firmaların kendi sorumluluklarını yerine getirerek konutları tamamlayıp teslim ettiğini kaydetti. Belediyelerin de kendi görevlerini yaptığını belirten Akaltun, bundan sonraki süreçte özellikle bölgedeki kamu hizmetlerinin mevcut ve oluşacak nüfusa göre hızlandırılmasını gerektiğini söyledi. Akaltun, "Bu nedenle bölgede devam eden yol, altyapı, elektrik, su ve diğer kamusal hizmetlerin de mevcut nüfus dikkate alınarak ivedilikle tamamlanması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Bölgede yaşanan en kronik sorunların başında elektrik, doğalgaz, su ve kanalizasyon çalışmalarının geldiğini dile getiren Akaltun, devam eden çalışmaların zaman zaman koordinasyon ihtiyacı oluşturduğunu belirtti. Akaltun, "Ancak tüm bunların içerisinde en önemli ve acil çözüm bekleyen sorun yollar. Yolların mevcut durumu ulaşımı güçleştirmekte, özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur, bozulmalar ve su baskınları hem araçlar hem de yayalar açısından ciddi mağduriyet oluşturmaktadır. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde yolların geçici çözümlerle bırakılmaması, kalıcı yol ve asfalt çalışmalarının hızlı şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir" dedi.

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Bölgenin artık yoğun şekilde yerleşime açıldığını ve vatandaşların günlük yaşamlarını burada sürdürdüğünü belirten Akaltun, "Akpınar bölgesinde binlerce insan yaşamını sürdürüyor. Vatandaşlarımız işe, çocuklarımız okula gidiyor; ancak yollarımızın mevcut durumu günlük yaşamı ciddi şekilde zorlaştırıyor. Altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve ardından yollarımızın acilen yapılarak bölgenin çamurdan ve mağduriyetten kurtarılması gerekiyor. Buradan başta belediyelerimiz olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrıda bulunuyoruz: Akpınar'ın artık bekleyecek zamanı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Akaltun, yapılan ve yapılacak çalışmalar için vatandaşlar adına teşekkür ederek, ihtiyaçların giderilmesi konusunda kendilerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.