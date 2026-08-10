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        Cam silerken facia yaşandı!

        İstanbul Sarıyer'de evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 75 yaşındaki emekli öğretmen Müjgan Erdem, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Cam silerken facia yaşandı!

        Sarıyer'de evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen emekli öğretmen Müjgan Erdem (75), hayatını kaybetti. Erdem’in olaydan yaklaşık 1 saat önce evini temizleyip halı çırptığı, düşme sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçeköy Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        CAM SİLERKEN DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

        Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, vatandaşların Erdem’i olaydan yaklaşık 1 saat önce evini temizlerken ve halı çırparken gördükleri öğrenildi.

        Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, Erdem’in cam silerken dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bir kozmetik firmasında çalıştığı öğrenilen Müjgan Erdem’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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