Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Çarşı'nın eski tribün liderine silahlı saldırı!

        'Çarşı'nın eski tribün liderine silahlı saldırı!

        İstanbul Beşiktaş'ta taraftar oluşumu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' adı verilen grubunun eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı, silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 5 yerinden yaralanan Ulhanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Çarşı'nın eski tribün liderine saldırı!

        Beşiktaş'ta taraftar oluşumu Çarşı’nın 'Deplasman Kartalları' adı verilen grubunun eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı (50), yolda yürüdüğü sırada motosikletle gelen maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 5 yerinden yaralanan Ulhanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2’si kadın 7 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, saldırıda 2 ayrı motosiklet ve otomobil kullanıldığı ortaya çıktı.

        Olay, 10 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Beşiktaş tribünlerinde taraftar grubu Çarşı’nın 'Deplasman Kartalları' grubunun eski lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada motosikletle gelen saldırganlardan biri Ulhanlı’ya ateş açtı. Saldırı sonucu Ulhanlı, bacaklarından ve koltuk altından olmak üzere 5 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulhanlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        REKLAM

        YOLDA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI

        Diğer yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 3 boş kovan bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede saldırı anını gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşamadı. Çalışmalara devam eden polisin ifadesine başvurduğu E.K., (15) silah seslerini duyduktan sonra siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

        KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKARILDI

        Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde saklandığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı çalışmada Hamza T.’nin (19) parmak izi bulundu. Çalışmalarda motosikleti Hamza T.’nin kullandığı, silahı ise Onur T.’nin (26) kullandığı belirlendi.

        SALDIRIDA 2 AYRI MOTOSİKLET KULLANILMIŞ

        Saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği tespit edildi. Eren K.’nin (24) şüphelilerle birlikte hareket ederek diğer motosikleti kullandığı, Derya Ö.’nün (23), Nuran Ö. (25) tarafından kiralanan otomobille şüphelilerle birlikte saldırıda kullanılan motosikleti almaya gittiği belirlendi. Abdulsamet K.’nin (22) motosikleti terk edildiği yerden aldığı, Eray Ç.’nin (23) ise motosikleti Mustafa K.’ye (26) verdiği tespit edildi.

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 15 Temmuz’da düzenlediği operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa K. ile Hamza T.’nin ifadelerinde, saldırıda silahı Onur T.’nin kullandığını, motosikleti Hamza T.’nin sürdüğünü ve saldırının Fuat U. (25) tarafından organize edildiğini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kemal Ulhanlı’nın toplam 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 51 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Diğer yandan firari tetikçi Onur T.’nin ‘kasten yaralama’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından toplamda 23, Fuat U.’nun ise ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘motosiklet hırsızlığı’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından toplam 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerden Eren K.’nin ise 6, Eray Ç.’nin 3, Abdulsamet K.’nin 7, Mustafa K.’nin toplam 2 ve Hamza T.’nin 4 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur T. ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Fuat U.’nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu

        Bursa'nın İsmetiye Mahallesi'nde 2 katlı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan 30 yaşındaki Erkut Şentürk hayatını kaybetti.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti