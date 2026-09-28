CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “Onursal Genel Başkanlık” yakıştırması

CHP’nin üç günlük Bolu kampı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kampta güncel konular ele alındı.

"ONURSAL GENEL BAŞKANLIK" YAKIŞTIRMASI

Kapalı bölümde söz alan bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti için yaptığı çalışmaları hatırlatarak “Onursal Genel Başkan” yakıştırmasını bulundu.

"ADAY OLMAYIN" ÇAĞRISI YAPILMADI

Ancak bu ifadeler, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmaması gerektiği yönünde doğrudan bir mesaj olarak dile getirilmedi. Kamp süresince açık ya da kapalı toplantılarda hiçbir milletvekili veya Parti Meclisi üyesi, Kılıçdaroğlu’na doğrudan “aday olmamalısınız” şeklinde bir çağrıda bulunmadı.

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“YENİ BAŞLANGIÇ”

Söz alan bazı milletvekilleri ise CHP’de yeni bir umut yaratılması ve yeni bir hikâye yazılması gerektiğini belirterek “yeni başlangıç” vurgusu yaptı.