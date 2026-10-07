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        Haberler Gündem Güncel Çiftçi: Göz açtırmayacağız

        Çiftçi: Göz açtırmayacağız

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 21:28 Güncelleme:
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        Çiftçi: Göz açtırmayacağız

        İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, milletin helal kazancına ve alın terine göz diken "haramilere" asla göz açtırmayacaklarını belirtti.

        Vatandaşların emeğini korumak, mağduriyetlerin büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelelerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerine dikkati çeken Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

        "DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız. Bu hızlı müdahalenin etkili biçimde yürütülmesi için savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdüm içinde çalışacak."

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        #İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
        #haberler
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