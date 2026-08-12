Çorum'da kötü koku yayılan evde cansız beden bulundu
Çorum'da apartmandan yayılan kötü kokunun geldiği daireye giren ekipler, ev sahibinin cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 02:04 Güncelleme:
Çorum'un Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ikinci katındaki daireden yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, zili çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine daireye itfaiye merdiveniyle pencereden giren ekipler, ev sahibi Efgan Bahri Esgin'i (52) hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Esgin'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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