Datça'nın uluslararası festivalinde geri sayım

Karya Sağlıklı Yaşam ve Aktif Yaşlanma Derneği ve S.S. Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Anadolu Ahileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği işbirliği ile 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Moda Müzik Mutfak ana temalı “Uluslararası Meet Datça Festivali” düzenlenecek.

Festival, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Marmaris Ticaret ve Sanayi Odası proje ortaklığı ve Datça Kaymakamlığı destekleriyle yapılacak.

MODA, MÜZİK, MUTFAK TEMALARI

Antik Karya medeniyetinin kadim sağlık ve kültür mirasını temel alan festival, Datça’da kadın emeğiyle şekillenen yerel üretimleri modern markalaşma süreçleriyle buluşturmayı, yerel üreticiyi küresel iş birlikleri ve mentörlük ağlarıyla güçlendirmeyi, ilçenin turizm potansiyelini doğa, kültür ve gastronomi ekseninde çeşitlendirerek bölgesel kalkınma odaklı, sürdürülebilir bir tanıtım modeli oluşturmayı hedefliyor.

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Festivalle, moda, müzik ve mutfak disiplinlerini “kadın emeği” paydasında birleştirerek üreticileri mentörlükle küresel bir sahneye taşımak, yerel ürünleri markalaştırmak ve Datça’nın deniz dışındaki zenginliklerini uluslararası bir dayanışma ağıyla tanıtarak bölge turizmini tüm yıla yayacak bir ekosistem oluşturmak amaçlanıyor.

HEDEF: BÖLGESEL KALKINMA

Festivalin sloganı "Sadece bir festival değil; mentörlük, motivasyon ve küresel dayanışma ağı" olarak belirlendi. Festival süresince katılımcı kooperatiflere, kadın girişimcilere, yerel üreticilere yönelik söyleşi, mentörlük, atölye çalışmaları ve Ticaret Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı teşvik ve hibeleri konusunda bilgilendirmelerle, sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma modelinin temellerinin atılması hedefleniyor.

Meet Festivalleri, Datça'nın ardından Muğla'nın dikkati çeken destinasyonlarının özgün ve toplumsal hafızada sürdürülmesi planlanan özelliklerini küresel ölçekte gündeme taşımaya devam edecek. Planlanan faaliyetler için www.meetfestivalleri.com isimli web sitesi oluşturuldu. Festivalin üç günlük detaylı programına web sitesinde yer veriliyor.

ULUSLARARASI KATILIM

Festivale; Taz Khan Suzy Jakeman, Robert Blomsteel, Susanne Schild ve Mercedes Roggen gibi uluslararası çapta tanınan isimler katılacak. Uluslararası katılımcılarının yanı sıra alanında uzmanlaşmış ulusal ve yerel katılımcılar da festivalde olacak.

Uluslararası Şef, Gastronomi Girişimcisi, ANFED-Anadolu Aşçılar Federasyonu Kurucu Başkanı Şef Tamer Özkan, Michelin Bib Gourmand 2026 ödüllü restoran sahibi Ahmet Pehlivan, Yaka Mengen III-2026 Michelin Genç Şef Ödüllü Şef Duru Akgül, Anadolu Ahileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü Abdullah Çavuş, S.S. Anadolu Ahileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Gülcan Şimşek Çavuş, S.S. Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, S.S. Ortaca El Ele Kadın Kooperatifi Başkanı Nazan Korkmaz, S.S. Beypazarı Kınalı Eller Lezzet Atölyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, S.S. Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, Dore Mimi Yetenek ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Funda Özyurt Argun, Datça bademini kabuğundan yağına kadar bütünüyle değerlendiren Koca Tarla markasının kurucusu Hamdi Sarı, Datça'da ipek böcekçiliği, ipek kumaş üretimi ve ipekten ürün üretimi konularında faaliyet gösteren kadın girişimci Özlem Demirtaş, Datça'da unutulmaya yüz tutmuş çul kilim dokumasıyla modern ürünler üreten Asırlık Tezgah’ın kurucusu Buse Akyel, Psikolog, Aile Danışmanı Manolya Yeşiltaş Yumuk katılım sağlayacak.

Moda Tasarımcısı ve Akademisyen Merve Kahveci, Moda Küratörü Aydan Uzun ile Tortu Defilesi geçmişten günümüze kadın emeğini aktaracak.