Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti, Özel'i tebrik etti

        DEM Parti, Özel'i tebrik etti

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i telefon ile arayarak tebrik etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 22:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DEM Parti, Özel'i tebrik etti

        Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

        "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YENİ Parti’nin kuruluşu dolayısıyla Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. Eş Genel Başkanlarımız, 'Yeni çıktığınız bu yolda demokrasi, eşitlik ve sorunların çözümü için çabalarınızın süreceğine inanıyor; size ve YENİ Parti'ye başarılar diliyoruz' dedi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şüpheli araçtan ceset çıktı

         Şanlıurfa'da yol kenarında şüpheli halde duran kamyonetten 44 yaşındaki bir kişinin silahla vurulmuş halde cesedi çıktı.(İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı