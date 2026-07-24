DEM Parti, Özel'i tebrik etti

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YENİ Parti’nin kuruluşu dolayısıyla Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti. Eş Genel Başkanlarımız, 'Yeni çıktığınız bu yolda demokrasi, eşitlik ve sorunların çözümü için çabalarınızın süreceğine inanıyor; size ve YENİ Parti'ye başarılar diliyoruz' dedi.

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