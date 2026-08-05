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        Haberler Gündem Çevre Bakanlıktan denizi kirleten 23 tesise 47 milyon 599 bin lira ceza

        Bakanlıktan denizi kirleten 23 tesise 47 milyon 599 bin lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluşturan 23 tesise 47 milyon 599 bin lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Denizi kirleten 23 tesise 47.6 milyon lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz bölgesinde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki iddialar üzerine 1 Temmuz'dan itibaren seri denetimler başlatıldı.

        Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da 23 tesise 47 milyon 599 bin TL ceza uygulandı. İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekipleri de Adana ve Mersin'de atık geri dönüşüm tesisleri ile atık su arıtma tesislerinde kontrol başlattı.

        Kirletici vasfı yüksek olan 142 tesis denetim planlamasına alındı, bu kapsamda 27 Temmuz'dan itibaren 39 denetim gerçekleştirildi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde atık suların bir kısmının arıtma tesisine alınmadan ve arıtma prosesinden geçirilmeden deşarj edildiği tespit edildi.

        Geçtiğimiz yıl da aynı ihlal nedeniyle ceza kesilen tesisle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bu kez 5 milyon 874 bin lira idari ceza uygulandı.

        Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi dahil çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin TL idari ceza uygulandı. Bölgede denetimler devam ediyor.

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