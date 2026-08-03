Diyarbakır Büyükşehir'den glütensiz yaşam eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü, çölyak hastalarının tanı sonrası süreci daha sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla glütensiz yaşam eğitim programı düzenledi. Programda diyetisyen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından katılımcılara rehberlik hizmeti sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi Mehmet Emin Yalçınkaya Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen programa çölyak hastaları ve yakınları katıldı.

Programın açılışında konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Aslan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli, yaşlı, nadir ve kronik hastalığa sahip yurttaşların toplumsal yaşama eşit katılımını destekleyen, hak temelli ve erişilebilir hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Çölyak hastalarının yalnızca tedaviye değil, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal destek mekanizmalarına erişiminin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Aslan, "2025-2026 döneminde belirli periyotlarla toplam 6 bin 300 glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda desteği ile eğitimin birlikte yürütülmesi, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirirken yaşam kalitesini artıran bütüncül bir sosyal destek modeli oluşturuyor" dedi.

Program kapsamında Diyetisyen Emre Yağcı ile Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Kikizade, katılımcılara glütensiz beslenmenin temel ilkeleri, doğru beslenme alışkanlıkları, glütensiz yaşamın sürdürülebilirliği ve kaygı yönetimi konularında bilgi verdi.