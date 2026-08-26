Doğa Koleji'nden 159 üniversite rektörüne mezun mektubu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğa Koleji, üniversiteye yerleşen mezunlarının başarısını üniversite yönetimleriyle paylaştı. Mezunların yerleştiği Türkiye genelindeki 159 üniversitenin rektörüne, Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç imzasıyla mektuplar gönderildi.

Her üniversite için ayrı hazırlanan mektuplarda, o üniversiteye yerleşen Doğa Koleji mezunlarının isimleri ile fakülte, yüksekokul ve program bilgilerine yer verildi. Mektuplarda ayrıca öğrencilere üniversite yaşamlarında başarı dilekleri iletildi.

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REKTÖRLERDEN TEŞEKKÜR YANITLARI

Selim Genç imzasıyla gönderilen mektuplar üniversite rektörlerinden de karşılık buldu. Rektörler, kendilerine ulaşan mektuplar için Doğa Kolejine teşekkürlerini ileterek üniversitelerine yerleşen öğrencilere başarı dileklerini paylaştı.

Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, üniversiteye yerleşen her öğrencinin başarısının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Öğrencilerimizin üniversiteye yerleşmesi, yıllar boyunca verdikleri emeğin ve gösterdikleri azmin önemli bir sonucu. Biz de bu mutluluğu, eğitim hayatlarının yeni dönemini geçirecekleri üniversitelerimizin rektörleriyle paylaşmak istedik. Bu yıl mezunlarımızın yerleştiği 159 üniversitenin rektörüne, üniversitelerine yerleşen öğrencilerimizin isimlerini ve programlarını içeren mektuplar gönderdik. Rektörlerimizin mektuplarımıza verdikleri nazik yanıtlar ve öğrencilerimize ilettikleri başarı dilekleri bizleri ayrıca mutlu etti.”

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“MEZUNLARIMIZIN BAŞARILARINI TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Öğrencilerle kurdukları bağın mezuniyet sonrasında da devam ettiğini belirten Genç, “Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca üniversite sınavına değil, üniversite sonrasında başlayacak yaşamlarına da hazırlıyoruz. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde ve farklı alanlarda eğitimlerine devam edecek mezunlarımızın bundan sonraki başarılarını da gururla takip etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.