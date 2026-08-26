Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Doğa Koleji'nden 159 üniversite rektörüne mezun mektubu

        Doğa Koleji'nden 159 üniversite rektörüne mezun mektubu

        Doğa Koleji, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından mezunlarının yerleştiği 159 üniversitenin rektörüne mektup gönderdi. Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç imzasıyla her üniversite için ayrı hazırlanan mektuplarda, o üniversiteye yerleşen Doğa Koleji mezunlarının isimleri ve programları paylaşıldı. Rektörler de kendilerine gönderilen mektuplara teşekkür mesajlarıyla yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 17:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Doğa Koleji'nden 159 üniversite rektörüne mezun mektubu

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğa Koleji, üniversiteye yerleşen mezunlarının başarısını üniversite yönetimleriyle paylaştı. Mezunların yerleştiği Türkiye genelindeki 159 üniversitenin rektörüne, Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç imzasıyla mektuplar gönderildi.

        Her üniversite için ayrı hazırlanan mektuplarda, o üniversiteye yerleşen Doğa Koleji mezunlarının isimleri ile fakülte, yüksekokul ve program bilgilerine yer verildi. Mektuplarda ayrıca öğrencilere üniversite yaşamlarında başarı dilekleri iletildi.

        REKLAM

        REKTÖRLERDEN TEŞEKKÜR YANITLARI

        Selim Genç imzasıyla gönderilen mektuplar üniversite rektörlerinden de karşılık buldu. Rektörler, kendilerine ulaşan mektuplar için Doğa Kolejine teşekkürlerini ileterek üniversitelerine yerleşen öğrencilere başarı dileklerini paylaştı.

        Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, üniversiteye yerleşen her öğrencinin başarısının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Öğrencilerimizin üniversiteye yerleşmesi, yıllar boyunca verdikleri emeğin ve gösterdikleri azmin önemli bir sonucu. Biz de bu mutluluğu, eğitim hayatlarının yeni dönemini geçirecekleri üniversitelerimizin rektörleriyle paylaşmak istedik. Bu yıl mezunlarımızın yerleştiği 159 üniversitenin rektörüne, üniversitelerine yerleşen öğrencilerimizin isimlerini ve programlarını içeren mektuplar gönderdik. Rektörlerimizin mektuplarımıza verdikleri nazik yanıtlar ve öğrencilerimize ilettikleri başarı dilekleri bizleri ayrıca mutlu etti.”

        REKLAM

        “MEZUNLARIMIZIN BAŞARILARINI TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Öğrencilerle kurdukları bağın mezuniyet sonrasında da devam ettiğini belirten Genç, “Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca üniversite sınavına değil, üniversite sonrasında başlayacak yaşamlarına da hazırlıyoruz. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde ve farklı alanlarda eğitimlerine devam edecek mezunlarımızın bundan sonraki başarılarını da gururla takip etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Doğa Koleji
        #haberler
        #Selim Genç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı! “Harekete geçin”
        Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı! “Harekete geçin”
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!