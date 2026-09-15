Düzce'de fındık bahçesinde cansız beden bulundu
Düzce Yığılca'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 35 yaşındaki Ali Koçak, fındık bahçesinde ölü bulundu
Giriş: 15 Eylül 2026 - 01:14 Güncelleme:
Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ali Koçak (35) yakınları tarafından köyün yakınındaki bir fındık bahçesinde hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
AA'nın haberine göre, Ali Koçak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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