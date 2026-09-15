Düzce'de fındık bahçesinde cansız beden bulundu

Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ali Koçak (35) yakınları tarafından köyün yakınındaki bir fındık bahçesinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.