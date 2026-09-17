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        Haberler Gündem Efkan Ala, alt kurulların çalışmalarını sürdürdüğünü ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı

        Efkan Ala, alt kurulların çalışmalarını sürdürdüğünü ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan alt kurulların sahada çalışmalarına başladığını belirterek, silah bırakma sürecine ilişkin tespitlerin devam ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        Terörsüz Türkiye'de saha çalışmaları başladı

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gazetecilerle bir araya gelerek Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Süreç kapsamında oluşturulan komisyon ve alt kurulların çalışmalarına başladığını belirten Ala, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun ardından alt kurulların sahada görev yaptığını söyledi.

        Silah bırakma sürecine ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ala, sürecin başından itibaren öngörülen şekilde ilerlediğini kaydetti.

        “SÜREÇ POZİTİF ATMOSFERDE DEVAM EDİYOR”

        Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir atmosferde devam ettiğini belirten Ala, politikaların ilgili kurumlar, komşu ülkeler ve ilgili birimler nezdinde hayata geçirildiğini ifade etti.

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        Şu aşamada olumsuz bir durum bulunmadığını söyleyen Ala, sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılacak adımların zamanlaması ve sıralamasının dikkatle planlanması gerektiğini dile getirdi.

        PROVOKASYONLARA KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR

        Provokasyon riskine de değinen Ala, sürecin yönünü değiştirebilecek girişimlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

        Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu belirten Ala, kamuoyunda sürece yönelik desteğin yüzde 80-85’in üzerinde olduğunu ifade etti.

        Ala ayrıca, yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde süreci izleyecek bir komisyon kurulacağını hatırlattı.

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        #efkan ala
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