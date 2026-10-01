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        Elazığ Belediyesi'nden Çölyak hastaları için glütensiz ekmek

        Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için glütensiz ekmek üretimine başlandı. Ekmeklerin 2 Ekim'den itibaren üç farklı noktada satışa sunulacağı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:15 Güncelleme:
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        Elazığ'da Çölyak hastaları için glütensiz ekmek

        Elazığ Belediyesi'nin günlük ortalama 20 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikası'nda, Çölyak hastalarının güvenilir gıdaya ulaşımını desteklemek amacıyla glütensiz ekmek üretimine başlanıldı.

        2024 yılında hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler şehrin dört bir yanındaki 52 satış noktasından vatandaşın sofrasına ulaşıyor. Hem ekonomik hem de kaliteli ekmeği vatandaşlara ulaştıran tesiste, Çölyak hastalarının taleplerini karşılamak için de glütensiz ekmek üretimine de başlandı. Ekmeklerin 2 Ekim’den itibaren üç farklı noktada satışa sunulacağı bildirildi.

        Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimize kazandırdığımız Halk Ekmek Fabrikamızda Çölyak hastaları başta olmak üzere glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız. Fabrikamızda üretilecek glütensiz ekmekler 2 Ekim’den itibaren 15 Temmuz Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Fabrikası'nda bulunan Halk Ekmek Satış Noktaları'ndan temin edilebilecek" denildi.

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