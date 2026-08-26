Elazığ'da fabrika yangını! Gökyüzünü duman kapladı!
Elazığ'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:10 Güncelleme:
Elazığ'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
AA'da yer alan habere göre Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor.
Fotoğraflar: İHA
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