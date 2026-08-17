Erzincan'da yolcu otobüsü, SUV tipi araçla çarpıştı: 7 yaralı

Erzurum'dan Mersin'e giden M.G. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzincan -Sivas karayolu Heybeli Köyü kavşağı mevkisinde M.E.S'nin kullandığı SUV tipi araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada 3'ü otobüs yolcusu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.