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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Fatih'te esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Fatih'te komşu iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        Esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kavga sırasında taraflardan biri, pompalı tüfekle ateş açarak iki kişiyi yaraladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleri çağırdı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, sokak girişlerini şeritle kapattı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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