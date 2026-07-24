Fatih'te ilkokul için temel atma töreni

İstanbul'un Fatih Belediyesi tarafından yapılacak Neslişah Sultan İlkokulu için temel atma töreni düzenlendi. İstanbul Valiliği, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi'nin iş birliğinde gerçekleştirilen Karagümrük Mahallesi'ndeki törene İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Muhammet Fatih Çepni, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol üyeleri, okulun temelini dualar eşliğinde attı. Sulukule olarak bilinen bölgede 3 bin 34 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek okul, yaklaşık 7 bin 529 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Projede 31 ilkokul ve 4 anaokulu dersliği, fen laboratuvarları, spor salonu, kütüphane, resim ve müzik atölyeleri ile okul öncesi öğrencilerine yönelik özel oyun alanları yer alacak. Modern eğitim anlayışına uygun şekilde tasarlanan okulun, bölgenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu eğitim kapasitesine önemli katkı sunması bekleniyor.

REKLAM

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, Fatih'te çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarında yetişmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

İlçenin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Turan, Neslişah Sultan İlkokulu'nun yalnızca fiziki bir eğitim yapısı değil, aynı zamanda bölgenin sosyal hayatına değer katacak önemli bir yatırım olacağını vurguladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de okulun sahip olacağı sosyal ve sportif imkanlarla öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, yatırımın bölgedeki eğitim ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını ifade etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer ise okulun planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak 2027 yılında öğrencilerle buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi, protokol üyelerinin butona basmasıyla Neslişah Sultan İlkokulu'nun temeli atıldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.