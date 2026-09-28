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        Haberler Gündem Çevre Fatih'te 270 noktadan toplanan tekstil atıkları yeniden hayat buluyor

        Fatih'te 270 noktadan toplanan tekstil atıkları yeniden hayat buluyor

        İstanbul'un Fatih Belediyesi, ilçe genelindeki 270 tekstil atığı toplama kumbarasıyla kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer ve çanta gibi ürünleri evsel atıklardan ayrı toplayarak yeniden kullanım ve geri kazanım süreçlerine dahil ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        Fatih'te tekstil atıkları yeniden hayat buluyor

        İstanbul'un Fatih Belediyesi tarafından ayrı toplanan tekstil atıkları, geri dönüşümle yeniden hayat buluyor.

        Belediye, ilçe genelindeki 270 tekstil atığı toplama kumbarasıyla kullanılmış kıyafet, ayakkabı, kemer ve çanta gibi ürünleri evsel atıklardan ayrı toplayarak yeniden kullanım ve geri kazanım süreçlerine dahil ediyor.

        Kumbaralarda biriken tekstil ürünleri, görevli personel ve özel toplama araçlarıyla düzenli olarak alınarak ayrıştırılıyor. Uygun nitelikteki ürünler yeniden kullanım ve geri kazanıma yönlendiriliyor.

        Fatih Belediyesi Atık Getirme Merkezi bünyesindeki atölyede de kullanım ömrünü tamamlayan tekstil ürünleri farklı uygulamalarla yeniden değerlendiriliyor. Atık tekstillerden bez çantalar tasarlanırken, yapılan çalışmalarla sıfır atık, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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        Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tekstil atıklarının ayrı toplanmasının çevresel ve ekonomik açıdan önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

        "Fatih'imizin 270 farklı noktasında tekstil atıklarını ayrı topluyoruz. Amacımız kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir ürünlerin evsel atıklara karışmasını önlemek. Atık Getirme Merkezimizdeki uygulamalarla da tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilebileceğini gösteriyoruz. Yeniden kullanımı ve geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremizi koruyor hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz."

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        #istanbul haberleri
        #Fatih Belediyesi
        #geri dönüşüm
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