Feti Yıldız: Demirtaş yasa kapsamında
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk TV'de Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programına gönderdiği mesajda, "İddianame sevk vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır." ifadelerine yer verdi
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:33 Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk TV'de Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programına gönderdiği mesajda "Demirtaş yasa kapsamında" dedi.
Programda Gazeteci Alişer Delek, "Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş'ın durumu belirsiz" değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, yayına not gönderdi.
Yıldız mesajında, "İddianame sevk vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır." ifadelerine yer verdi.
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