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        Haberler Gündem Güncel Mardin'deki atıl arazi 40 yıl sonra kadınların emeğiyle lavanta bahçesine dönüştü

        Mardin'deki atıl arazi 40 yıl sonra kadınların emeğiyle lavanta bahçesine dönüştü

        Mardin'in Midyat ilçesinde yaklaşık 40 yıldır atıl durumda bulunan 15 dönümlük arazi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesindeki kurslara katılan kadınların emeğiyle lavanta bahçesine dönüştürüldü. Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, "Her geçen yıl kadın sayımız artıyor. İhtiyaç sahibi kadınlar burada istihdam ediliyor. Amacımız Midyat'ta farkındalık oluşturarak boş kalan arazilerin üretime kazandırılabileceğini göstermek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 14:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Eğlence Mahallesi'ndeki ve yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan 15 dönümlük arazi, Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kurslarına katılan kadınların çalışmalarıyla yeniden üretime kazandırıldı.

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        Uzun yıllar işlenmeyen araziye dikilen lavanta fideleri, kadınların aylar süren bakımıyla mor renge büründü.

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        Hasat döneminin başlamasıyla kadınlar, lavantaları tek tek toplayarak hasat yaptı. Hasat edilen lavantalar, işlenerek lavanta yağına dönüştürülüyor.

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        Elde edilen yağ, sabun ve farklı ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Satışlardan elde edilen gelirle kadınlar aile bütçelerine katkı sunuyor.

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        Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, hasadı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hasadını yaptığımız lavantaların yağını çıkaracağız. Daha sonra bu yağları sabun ve farklı ürünlerimizde kullanarak ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Yaklaşık 15 dönümlük boş bir araziyi lavanta bahçesine dönüştürdük. Burada yaklaşık 20 kadınımız çalışıyor. Her geçen yıl kadın sayımız artıyor. İhtiyaç sahibi kadınlar burada istihdam ediliyor. Amacımız Midyat'ta farkındalık oluşturarak boş kalan arazilerin üretime kazandırılabileceğini göstermek" dedi.

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        Kursiyer Hatice Keleş ise "İlk defa lavanta hasadına katılıyorum. Lavantanın kokusu çok güzel. Burada hem öğreniyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Midyat'ta böyle bir bahçenin olması mutluluk verici" diye konuştu.

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        Kursiyer Derya Acar da "Arkadaşlarımızla birlikte lavanta topluyoruz. Buradaki ablalarımız bize yardımcı oluyor. Kokusunu çok beğendim. İnsanların gelip görmesi gereken güzel bir yer. Bu deneyimi yaşadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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        #mardin haberleri
        #kadın emeği
        #lavanta bahçesi
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