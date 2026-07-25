Olguner, bölgede kum köpek balıklarının görülme sıklığı, birey sayıları ve cinsiyetleriyle ilgili veriler topladıklarını belirtip, "Elde ettiğimiz bu verileri koruma projelerinde ve yürüttüğümüz diğer çalışmalarda değerlendiriyoruz. Bu tür, sadece bölge açısından değil, Akdeniz ekosistemi açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü tepe yırtıcıları oldukları için ekosistemin alt basamaklarındaki balık ve habitat çeşitliliğinin dengede tutulmasına katkı sağlıyorlar. Bu nedenle Boncuk Koyu'nun önemi de buradan kaynaklanıyor. Burası literatürde kum köpek balıklarının üreme alanı olarak sınıflandırılıyor. Bundan dolayı bölgede kum köpek balıklarını rahatsız etmemek amacıyla demirleme, çapalama ve dalış gibi çeşitli faaliyetler yasaklandı. Biz de mümkün olduğunca türleri rahatsız etmeden, uzaktan izleme yöntemiyle bölgedeki durumlarını takip ediyoruz" diye konuştu.