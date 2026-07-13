Köy sakinlerinden Şeref Altay, zararlının nereden geldiği konusunda bölgede farklı iddiaların dile getirildiğini ancak kesin bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Altay, ilk olarak kuruyan dal ve yaprakları keserek poşetlediğini belirterek "Nasıl yayıldığını ve nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Bu konuda bölgede bilgi kirliliği var. Yaklaşık 20-25 gündür hızla çoğalmaya başladı. İlk gördüğümde kuruyan dalları ve yaprakları kestim, poşetleyerek önlem almaya çalıştım. Daha sonra önünü alamayacağımız şekilde yayıldığını gördüm" dedi.

Zararlının özellikle elma, armut, ıhlamur çiçeği, karayemiş, fındık ve çay bitkisinde görüldüğünü söyleyen Altay, "Fındığa zarar verdi, çaya da yayılmaya başladı. Bölgede birçok aile geçimini çaydan sağlıyor. Çay bahçelerinde daha fazla yayılması üretici açısından ciddi sorun oluşturabilir" diye konuştu.