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        Haberler Gündem Gazeteci Dürdane Kırçuval hayatını kaybetti

        Gazeteci Dürdane Kırçuval hayatını kaybetti

        Gazeteci Dürdane Kırçuval, Yunanistan'da tatildeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Gazeteci Dürdane Kırçuval hayatını kaybetti

        Gazeteci Dürdane Kırçuval, Yunanistan’da ailesi ile birlikte tatildeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Dürdane Kırçuval, eşi Habertürk programcısı Kerem Kırçuval ve kızı ile birlikte gittiği Yunanistan tatilinde yaşamını yitirdi.

        Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Kırçuval, Akdeniz Haber Ajansı, Ekonomik Panorama Dergisi ve Ulusal Basın Ajansı kurumlarında çalıştı.

        Kırçuval, ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilciliği görevinin yanı sıra Cumhuriyet, Hürriyet ve Dünya gazetesi ile Anadolu Ajansı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Yargı, siyaset ve ekonomi alanlarında deneyimi bulunan gazeteci Dürdane Kırçuval, son olarak 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu.

        Kırçuval’ın yaşamını yitirmesine ilişkin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden “Değerli meslektaşımız Dürdane Kırçuval’ın vefat ettiğini öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Başarıyla uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden meslektaşımız Dürdane Kırçuval’ı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz” açıklaması yapıldı.

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