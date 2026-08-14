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        Haberler Gündem Çevre Gördes'te Çomaklı Dağı'na 500 keklik salındı

        Gördes'te Çomaklı Dağı'na 500 keklik salındı

        Manisa'nın Gördes ilçesindeki Çomaklı Dağı'na biyolojik çeşitliliği desteklemek ve doğanın kendi dengesini korumasına yardımcı olmak amacıyla 500 adet keklik salındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        Gördes'te doğaya 500 keklik bırakıldı
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        Manisa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında, Gördes ilçesine bağlı Boyalı ve Kızıldam mahallelerinin kırsal alanlarında 500 adet keklik doğaya salındı.

        Kızıldam Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çomaklı Dağı eteklerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Gördes İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Akhisar Şefi Hüseyin Fidan, Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Bilgen, uzman veteriner hekimlerden oluşan ekipler ile Kızıldam Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Işık katıldı.

        Özel taşıma kafesleriyle Çomaklı Dağı'nın yüksek kesimlerine getirilen 500 keklik doğaya salındı. Doğal yaşam alanlarına kavuşan kekliklerin kısa sürede bölgeye uyum sağlaması ve çoğalması bekleniyor.

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        #manisa haberleri
        #keklik
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