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        İBB'nin Üsküdar'daki Halet Çambel Spor Kompleksi açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Üsküdar'daki Halet Çambel Spor Kompleksi hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        İBB'nin Halet Çambel Spor Kompleksi açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Üsküdar ilçesi Küçüksu Mahallesi'ndeki Halet Çambel Spor Kompleksi hizmete girdi.

        Kompleksin spor salonunda düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, tesise ismini verdikleri Halet Çambel'in, 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporculardan olduğunu söyledi.

        Aslan, spor kompleksinin 1 milyar liralık yatırımla yapıldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Burası 8 bin 520 metrekarelik proje alanında 12 bin 500 metrekarelik bir tesis olarak hayata geçiyor. Tesisimizde yarı olimpik havuzumuz, fitness ve stüdyo salonlarımız, kapalı spor salonlarımız, açık basketbol ve voleybol sahalarımız yer alıyor. Hedefimiz Halet Çambel Spor Kompleksi'nde yılda yaklaşık 20 bin kişiye 250 bin seans spor hizmeti sunmak."

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        Tesisin park düzenlemesini de tamamladıklarını belirten Aslan, "117 araç kapasiteli, 3 katlı zemin altı otoparkımızla bölgenin otopark ihtiyacına da çözüm ürettik" dedi.

        Aslan'ın konuşmasının ardından kurdele kesildi.

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