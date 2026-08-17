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        Haberler Gündem İstanbul İHA saldırısında hasar gören New Victory İstanbul Boğazı’ndan geçirildi

        İHA saldırısında hasar gören New Victory İstanbul Boğazı’ndan geçirildi

        Rusya'nın Taman Limanı yakınlarında Ukrayna'ya ait 5 İHA'nın saldırısına uğrayarak ağır hasar gören Belize bayraklı "New Victory" isimli kuru yük gemisi, Türk römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği daha sonra yeniden açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 18:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Saldırıya uğrayan gemi Boğaz'dan geçti

        Rusya’nın Taman Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğrayan Belize bayraklı “New Victory” isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçirildi. Geminin geçişi sırasında Boğaz trafiği güvenlik amacıyla çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

        5 İHA’NIN SALDIRISINA UĞRADI

        169,51 metre uzunluğunda ve 25,5 metre genişliğindeki kuru yük gemisi, 24 Temmuz’da Rusya’nın Taman Limanı’na yaklaşık 15 dakika mesafedeyken Ukrayna’ya ait 5 İHA’nın saldırısına uğradı. Saldırıda geminin kaptan köşkü ağır hasar görürken, yaralanan kaptan tedavi altına alındı.

        Saldırının ardından makinesi çalışmayan geminin en yakın tersaneye götürülmesine karar verildi.

        TÜRK RÖMORKÖRLERİ EŞLİK ETTİ

        “New Victory”, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-9, Kurtarma-12 ve Nazım Tur römorkörlerinin eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçirildi.

        Gemi geçişinin tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki çift yönlü deniz trafiği yeniden açıldı.

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        #New Victory
        #istanbul boğazı
        #haberler
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