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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran'dan "Geleceğin Mührü" paylaşımı

        İletişim Başkanı Duran'dan "Geleceğin Mührü" paylaşımı

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz tarihi sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve işbirliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        İletişim Başkanı Duran'dan "Geleceğin Mührü" paylaşımı

        İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşarak, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, arabuluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz.

        Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihi sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve işbirliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek."

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