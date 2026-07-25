İstanbul'da etkili sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Kağıthane ilçesinin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

DHA'nın haberine göre, yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.