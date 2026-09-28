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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        İstanbul'da sağanak etkisi!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

        AA'da yer alan habere göre Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle bir binanın bodrum katındaki daire su altında kaldı.

        Gazi Mahallesi 1043. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi sağanak sonrası su bastı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, dairedeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Su baskını nedeniyle dairede hasar oluştu.

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        Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde, şiddetli rüzgar, kaldırımdaki bir ağacın kökünden kaymasına neden oldu.

        Sancaktepe ve Sultanbeyli’de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana geldi.

        Bahçelievler'de Şehit Selim Ayaydın Caddesi ile Fuat Paşa Sokak'ta ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

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