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        Haberler Gündem İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR yangını!

        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR yangını!

        Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR yangını!

        Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

        EDİRNE YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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        #tır yangını
        #haberler
        #TEM
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