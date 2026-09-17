İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR yangını!
Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sürüyor.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 16:53 Güncelleme:
Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
EDİRNE YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
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