İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde dalga nedeniyle tedbir kararı alındı

İstanbul’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iki ilçede denize girme yasağı uygulandı.

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günleri denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi.

KISIRKAYA HALK PLAJI’NDA DA YASAK

Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik veriler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirilmesi üzerine Kısırkaya Halk Plajı’nda denize girişi geçici olarak durdurdu.

REKLAM

Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazar günü gün sonuna kadar Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı’nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.