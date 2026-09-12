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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde dalga nedeniyle tedbir kararı alındı

        İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde dalga nedeniyle tedbir kararı alındı

        İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlar ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girme yasağı getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 23:36 Güncelleme:
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        İstanbul'da iki ilçede denize giriş yasaklandı

        İstanbul’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iki ilçede denize girme yasağı uygulandı.

        Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günleri denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi.

        KISIRKAYA HALK PLAJI’NDA DA YASAK

        Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik veriler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirilmesi üzerine Kısırkaya Halk Plajı’nda denize girişi geçici olarak durdurdu.

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        Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazar günü gün sonuna kadar Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı’nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.

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        #istanbul
        #Beykoz ve Sarıyer
        #deniz yasağı
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