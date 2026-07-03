İstanbul’da operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17’si cezaevine gönderildi
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17’si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.
43 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında, İstanbul’da DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik 43 adrese operasyon düzenlendi.
Çalışmalarda, taksici Muhammed Orhan Küçük isimli şüphelinin örgüt yanlısı kişiler üzerinde sözde liderlik yaptığı, illegal dernek ve mescitte dersler ile sohbetler düzenlediği, fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı öne sürüldü.
Şüphelilerin ayrıca örgüte eleman kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu ve dini konular üzerinden radikal içerikli söylemler geliştirdiği iddia edildi.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında 42 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve silaha el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.