İstanbul’da operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17’si cezaevine gönderildi

Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri: Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı, Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri, Madımak'ın üzerinden 33 yıl geçti, Komedyen Deniz Göktaş gözaltında

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YASA ADIMI Meclis yaz tatiline girmeden önce Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın sunulması bekleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, AK Parti kurmayları yasanın büyük ölçüde haz... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YASA ADIMI Meclis yaz tatiline girmeden önce Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasanın sunulması bekleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, AK Parti kurmayları yasanın büyük ölçüde hazır olduğunu belirterek, "Genel af ya da özel af niteliği taşımayacak" dedi. Teslim olan örgüt üyeleri ve yöneticiler önce güvenlik güçlerine teslim olacak ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinden geçecek. Kurmaylar mevcut ceza hukuku içinde infaz sürelerinde belirli oranlarda düzenleme yapılabileceğini söyledi. Yasada örgüt üyelerinin toplumsal uyum süreçlerine dahil edilmesi, meslek sahibi olmasına yönelik adımlar atılmasına da atıf yapılacak. NATO ZİRVESİ'NİN KRİTİK BAŞLIKLARI NELER?Biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Zirvesi gerçekleştirilecek Bu zirve son yıllardaki en kritik zirvelerden biri olabilir. Zirvenin temel olarak öne çıkan iki başlığı var: İlki NATO ülkelerinin ABD'nin isteği doğrultusunda Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının yüzde 5'ini NATO savunma harcamalarına ayırma zorunluluğu. İkincisi ise ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaşta NATO ülkelerinin Trump'ı hayal kırıklığına uğratması. Bu zirve, ittifak içindeki çatlakların ne kadar kamuoyuna yansıyacağını göstermesi bakımından önemli. Tam da bu esnada Trump'tan "ABD, NATO'yu korumak için diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor, üstelik bundan hiçbir fayda sağlamıyor." açıklaması geldi. ANKARA'DA NATO ZİRVESİ TEDBİRLERİÖte yandan bu önemli buluşma için Ankara'daki hazırlıklar da sürüyor. Son olarak Ankara Valiliği, alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre, yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlar 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine giremeyecek. 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında tüm heyetlerin kullanacağı geliş-gidiş güzergâhları ile etkinlik alanları tamamen kontrol altına alınacak. Oteller bölgesine scooter ve motokuryeler giremeyecek. MADIMAK'IN ÜZERİNDEN 33 YIL GEÇTİBugün 2 Temmuz... Sivas'ta Madımak Oteli'nde 33 aydın ve sanatçının hayatını kaybetmesine neden olan olayların üzerinden 33 yıl geçti. Pek çok anma programı yapıldı, kaybedilen canlar anıldı. KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ GÖZALTINA ALINDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından dönen Göktaş, havalimanında gözaltına alındı YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN IMEI KAYDINDA YENİ DÜZENLEMEYurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydında düzenleme yapıldı. BTK hazırladığı düzenlemeye göre cep telefonlarını kayıt işlemi için SMS ile ilgili ifade düzenlemeden çıkarıldı. OTOMOTİVDE REKOR SERİSİ SONA ERİYOROtomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 8 daraldı. Haziran ayında beklenen stok eritme hareketi gerçekleşmezken, satışların beklentilerin altında kalması sektörde 3 yıldır süren rekor serisinin sonuna gelindiği yorumlarını güçlendirdi. ÜNİVERSİTE AFFI DÜZENLEMESİ MECLİS'TEÜniversite affı düzenlemesi Meclis'e geldi. Düzenleme ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisans üstü tüm öğrenciler faydalanacak" dedi. Aftan 4 ay içinde ilişiği kesilenler yararlanabilecek. ICARDI'NİN MENAJERİ: TOPLANTI OLUMLU SONUÇLANMADIFutbol gündeminde yeni sezon öncesi takımların transferleri var. Peki Icardi gelecek sezon Galatasaray'da oynayacak mı? Icardi'nin menajeri, "Galatasaray ile benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı" açıklamasını yaptı. Daha Az Göster