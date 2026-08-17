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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı

        İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı

        İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde 62 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı

        İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve jandarma ekipleri 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

        AA'nın haberine göre; Foça ilçesi Petra Koyu mevkisinde de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve jandarmanın tespit ettiği 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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        #İzmir
        #DİKİLİ
        #foça
        #haberler
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