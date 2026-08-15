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        Haberler Gündem Politika İzmir Konak’ta CHP ve diğer partilerden 500 kişi AK Parti’ye geçti

        İzmir Konak’ta CHP ve diğer partilerden 500 kişi AK Parti’ye geçti

        İzmir'in Konak ilçesinde CHP ve diğer siyasi partilerden toplam 500 kişi AK Parti'ye katıldı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, son 5 ayda ilçede yaklaşık 2 bin 200 yeni üye kaydı yaptıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        İzmir'de AK Parti'ye 500 katılım

        İzmir’in Konak ilçesinde CHP ve diğer siyasi partilerden toplam 500 kişi AK Parti’ye katıldı. AK Parti Konak İlçe Başkanlığı önünde yeni üyeler için “AK Nokta” kurulurken, katılımcılar mehter marşıyla karşılandı.

        “500 KİŞİYLE BÜYÜYEN GÖNÜL HALKASI”

        Programda konuşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, partilerinin siyaset anlayışının merkezinde millet, eser ve hizmet bulunduğunu söyledi. Başdaş, CHP ve diğer siyasi partilerden gelen 500 kişinin AK Parti’ye katıldığını belirterek, “Bugün 500 kişiyle büyüyen bu gönül halkası inşallah yarın binlere ulaşmaya devam edecek” dedi.

        Başdaş ayrıca, son 5 ayda Konak’ta yaklaşık 2 bin 200 yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        “KAVGANIN DEĞİL HİZMETİN YANINDAYIZ”

        Yaklaşık 20 yıl CHP içerisinde siyaset yaptığını belirten Osmanlı Ocakları 1299 İzmir İl Başkanı Mehmet Serdar Başak da CHP’deki iç çekişmelerin hizmetin önüne geçtiğini savundu. Başak, arkadaşlarıyla birlikte AK Parti’ye katılma kararı aldıklarını belirterek, “Biz artık kavganın değil hizmetin, istikrarın yanında olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, yeni üyelere rozetlerini taktı.

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        #AK Parti
        #AK Parti katılımlar
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