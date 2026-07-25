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        Haberler Gündem İzmir Torbalı'da orman yangını

        İzmir Torbalı'da orman yangını

        İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 20:33 Güncelleme:
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        İzmir Torbalı'da orman yangını

        Alınan bilgiye göre, Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        MUĞLA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yenice Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

        Yangında 5 hektar ziraat ve ormanlık alan zarar gördü.

        *Fotoğraf: DHA

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