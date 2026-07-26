Kabine toplanıyor: Gündemde çerçeve yasa ve ekonomi var

Kabine, 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki son duruma dair raporlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Kabine toplantısında ekonomideki gelişmelerin de masada olması bekleniyor. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37’de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Kabine'de ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı’ndaki yüksek tansiyonun enerji ve petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye’ye etkileri değerlendirilecek.

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI VE F-35

ABD ile NATO Zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere dair detayların da Kabine'de ele alınması öngörülüyor. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35’lerin Türkiye’ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşama da değerlendirilecek.