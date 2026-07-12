Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantının ana gündem başlığı zirvenin yansımaları olacak. 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump da resmi ziyarette bulundu. Temas trafiğinin detayları masaya yatırılacak.

CAATSA VE F-35 SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump “Yaptırımları kaldıracağız, F-35’leri değerlendireceğiz” dedi. Savunma sanayiine yönelik kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. F-35 programına geri dönüş için CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Kabine Toplantısı'nda tüm ayrıntılar masada olacak.

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ABD-İRAN ARASINDAKİ HÜRMÜZ GERİLİMİ

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim bir kez daha tırmandı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken, arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları da sürüyor. Beştepe'deki toplantının ana gündem başlıklarından biri de bu konu olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA

Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.